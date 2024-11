Bürokratie: Thüringer wünschen sich schnellere Genehmigungsverfahren

Thüringens Bürgerbeauftragter Kurt Herzberg sieht in dem Ergebnis "einen wichtigen Handlungsauftrag an die neue Landesregierung", wie sein Büro mitteilte. Seiner Einschätzung nach sollten die aktuellen Koalitionsverhandlungen "unbedingt die Frage beantworten, wo konkret die Landesregierung mit dem von allen Parteien versprochenen Bürokratieabbau beginnen will".