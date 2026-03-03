Bürokratie: Thüringens Kommunen sollen mehr per Mail erledigen dürfen

So sollen auch Satzungen künftig elektronisch erlassen werden können, sagte Müller weiter. Erleichterungen solle es außerdem bei Berichtspflichten geben. Auch Standards sollen Müller zufolge abgebaut werden - etwa müssten Satzungsänderungen nicht mehr bei der Rechtsaufsicht vorgelegt werden. Und bei geschäftsleitenden Beamten sollten Vorgaben hinsichtlich ihrer Qualifikation entfallen - allerdings solle weiter fachlich geeignetes Personal eingestellt werden.