Erfurt (dpa/th) - Thüringens Kommunen sollen Mitteilungen öfter per E-Mail verschicken dürfen. Bei Vergaben oder Einladungen zu Sitzungen solle künftig auch der elektronische Weg möglich sein, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Norman Müller. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Landesregierung werde nun den kommunalen Spitzenverbänden und den Fraktionen zur Diskussion vorgelegt. Ziel sei weniger Papier, weniger formale Hürden und schnellere Verfahren.
Bürokratie Thüringens Kommunen sollen mehr per Mail erledigen dürfen
dpa 03.03.2026 - 14:09 Uhr