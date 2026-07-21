Erfurt (dpa/th) - Genehmigungsverfahren für neue Industrie- und Energieanlagen sollen in Thüringen künftig nicht mehr so lange dauern wie bisher. Für mehr Tempo seien eine Reihe von Schritten vereinbart worden, darunter eine frühe Beteiligung der Öffentlichkeit, teilte das Energieministerium in Erfurt mit. Es gehe um Genehmigungen nach Immissionsschutz- oder Energierecht beispielsweise für neue Fabriken, Heizkraftwerke, Biogasanlagen oder Windräder. Einschränkungen beim Umweltschutz gebe es nicht, versicherte das Ministerium.