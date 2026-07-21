Seit 2025 neu und bisher einmalig in Deutschland sei der Einsatz von Projektmanagern, die die Behörden bei der Durchführung der Verfahren unterstützen. Sie könnten Gutachten koordinieren, Fristen überwachen, Unterlagen auf Vollständigkeit prüfen oder Termine vorbereiten. Die Kosten für die Projektmanager tragen die Unternehmen. Im Gegenzug könnten sie beim Einsatz eines Projektmanagers von einer Gebührenreduzierung von bis zu 40 Prozent profitieren. Zudem sollen Fachbehörden möglichst selten von der Frist von einem Monat für Stellungnahmen abweichen. Das regele ein Erlass, der ab sofort gelte, so das Ministerium.