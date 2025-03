Nicht nur Gräfinau-Angstedts Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz freut sich mit Familie Tobias und Peggy Eck, dass diese nach langer Vorbereitungszeit am kommenden Dienstagmorgen um 9 Uhr ihren „Dorfladen Landgeflüster“ mit einem Warenangebot für den täglichen Bedarf öffnen wird. Seit gut fünf Jahren gibt es in der Gräfinau-Angstedter Bürgerschaft den Wunsch mit Forderungscharakter an den Ortschaftsrat, sich um einen Anbieter für die „Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs“ zu kümmern. „Und wir haben uns gekümmert“, sagt Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz zu Recht und erinnert an die Auftritte von cleveren Anbietern. Diese wollten zu Lasten und auf Kosten der Gemeinde einen „24-Stunden-Selbstbedienungsladen“ auf Gemeindegrund bauen.