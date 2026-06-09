Rund 1300 Einwohner, 150 angemeldete Gewerbe, aber mit 89 vergleichsweise wenig Straftaten im vergangenen Jahr – in Heinrichs geht es ruhig zu, im Gegensatz zu so manchen anderen Ortsteilen Suhls. So lautet die Einschätzung von René Schunk, Leiter des Inspektionsdienst Suhl, kürzlichst zur Bürgerversammlung. Doch auch wenn es hier vergleichsweise sicher ist, bedeutet das nicht, dass es wenig zu besprechen gäbe. Nein, der Saal in der Volkshochschule Suhl ist voll am Abend der Einwohnerversammlung. Die Bürger wollen wissen, was in der Nachbarschaft vorgeht und selbst das ein oder andere Anliegen hervorbringen. Zuvor fand vor acht Jahren eine Bürgerversammlung in Heinrichs statt. Seither ist einiges passiert, vor allem die Sanierung des Straßenmarktes. Doch eben ihr schöner Heinrichser Straßenmarkt bleibt für viele Ortsansässige ein Sorgenkind. Zum einen wegen der lang anhaltenden Probleme mit einem defekten Poller, der eigentlich die Durchfahrt verhindern soll. Hierfür jedoch ist die Reparatur beauftragt, wie die Vertreter der Stadt beteuern, darunter Bürgermeister Jan Turczynski, Finanzdezernent Erik Reigl und Ortsteilbürgermeister Marcus Kalkhake.