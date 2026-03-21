Was für ein Gewusel auf dem Festplatz in Suhl-Neundorf. Während mehrere Trupps vor, in und hinter der Hütte des Bürgervereins den Winter vertreiben und alles für eine neue Saison vorbereiten, ist eine weitere „Brigade“ am Festplatz-Hang aktiv, um dort die gefühlten Tonnen alten Laubes zusammenzurechen. Mit Gerätschaften unterschiedlicher Form und Machart – manche sogar in Riesenausführung – sind sie dabei im Einsatz und teilweise auch noch mit Unterstützung des Bürgerverein-Nachwuchses. Schubkarrenweise landet die zusammengetragene Biomasse in einem großen Container, den die Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt hat.