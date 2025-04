Im Bürgerservice der Stadt Ilmenau gibt es ab Mai Änderungen, von denen die Einwohner profitieren sollen. Zunächst einmal tritt das „Gesetz zur Stärkung der Sicherung im Pass- und Ausweiswesen“ in Kraft. Dann dürfen Passfotos nur noch von Behörden oder zertifizierten Fotografen digital erstellt werden, erklärte Ordnungsamtsleiter Ingolf-Werner Müller am Donnerstag im Hauptausschuss des Stadtrates. Ebenso dürfen die Fotos dann nur noch auf elektronisch gesichertem Weg übermittelt werden, etwa von den zertifizierten Fotografen. Der Bürger hat also beim Passbild die Wahl zwischen einem zertifizierten Fotografen und der Behörde.