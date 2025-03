Präsidentin will Würde des Parlaments wahren

Es sei ihre Aufgabe, die Würde des Parlaments zu wahren, sagte Veit in ihrer Antrittsrede. Das werde sie auch in Zeiten tun, in denen der Ton rauer werde. "Ich vertrete die Rechte aller Abgeordneten und erinnere sie zur Not an ihre Pflichten – ganz egal, welcher Fraktion sie angehören", sagte die 51-Jährige und stellte klar: "Ich bin Demokratin, aber nicht blöd."