Bürgerprojekt Rhön: Wo stehen die alten Hutebäume?

Vielleicht sind sie schon einmal bei einem Spaziergang durch die wunderschöne Rhön aufgefallen? Eindrucksvolle alte Bäume in bizarren Formen mit mächtigen Stämmen und knorrigen, tief hängenden Ästen. Diese sogenannten Hutebäume sind das Ergebnis jahrhundertealter Weidewirtschaft. Die Tiere fraßen und traten junge Baumtriebe nieder, wodurch sich die Bäume nur langsam entwickeln konnten. Statt eines geraden Stamms entstanden oft buschige Strukturen aus mehreren Trieben. Erst wenn diese so groß wurden, dass Tiere die Triebe im inneren Bereich nicht mehr erreichten, wuchsen diese in der Mitte zu Stämmen in die Höhe – ein Prozess, der häufig erst nach Jahrzehnten beginnt.