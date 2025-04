Bürgernähe: Schleusinger Verwaltung geht neue Wege

Ortsteile unter die Lupe nehmen

Wie soll’s ablaufen? Mitarbeiter aus Bau-, und Hauptamt, der Bauhofleiter und der Stadtchef selbst wollen jeden Ortsteil unter die Lupe nehmen. Brodführer möchte die Ortsteilbürgermeister und -räte ebenfalls einbeziehen, im Vorfeld Informationen einholen, wo genau Handlungsbedarf besteht, wo der Schuh drückt. „Und dann schauen wir uns konkrete Dinge an. Für mich ist wichtig, dass alle Bescheid wissen, wenn Entscheidungen getroffen werden“, begründet Brodführer. Denn es sei schwer, über etwas zu entscheiden, ohne die örtlichen Gegebenheiten mit eigenen Augen gesehen zu haben. „Ich habe vor der Wahl gesehen, wie wichtig die Präsenz in allen Orten ist. Man schaut sich um, kommt ins Gespräch. Das ist gelebte Bürgernähe, ein Versuch, noch näher dran zu sein“, so sieht es der Stadtchef, der gespannt darauf ist, ob und wie es funktioniert. „Natürlich bedeutet es zusätzlichen Aufwand. Doch es ist gut investierte Zeit“, ist sich Brodführer sicher.