Weder Christopher Other (CDU) noch Tino Kempf (Freie Wähler) hatten zur Bürgermeisterwahl in ihren Kommunen am Sonntag Gegenkandidaten. So entschieden sich 85,9 Prozent der Heldburger Wähler für ihren bisherigen Stadtchef, der bereits eine Legislaturperiode im Hauptamt absolviert hat. Das Gleiche in Straufhain. Tino Kempf kam vor sechs Jahren ins Amt und wurde bei der Wahl mit 97,4 Prozent bestätigt. Er bekleidet den Posten im Ehrenamt. Die Wahlbeteiligung lag in Heldburg bei 53,8 Prozent, in Straufhain bei 42,7 Prozent, informierte Wahlleiter Volker König. Christopher Other stand bereits bei der Bürgermeisterwahl 2019 als einziger Kandidat zur Wahl, für Tino Kempf war das ein Novum.