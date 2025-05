Am Sonntag hieß es in den Landgemeinden Großbreitenbach und Geratal, Kreuze zu setzen. Denn nach sechs Jahren war die Amtszeit der gewählten Bürgermeister dort vorüber. Während in Großbreitenbach nur der Amtsinhaber Peter Grimm (WFE) als Kandidat zur Wahl angetreten war, hatte Dominik Straube (CDU) im Geratal mit Jens Hendriks (FWG) einen Mitstreiter bekommen.