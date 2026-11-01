Von 8 bis 18 Uhr waren die Wahllokale in in den drei Ortsteilen der Gemeinde, Reichenhausen, Erbenhausen und Schafhausen zur Wahl des Bürgermeisters geöffnet – anschließend begann die Auszählung. Mit Tino Scherer hatte sich nur ein Kandidat zur Wahl gestellt – der Amtsinhaber. Die insgesamt 419 Wahlberechtigten hatten also die Möglichkeit, entweder Scherers Namen auf dem Wahlzettel anzukreuzen oder einen Wunschkandidaten mit Namen und Anschrift oder Beruf aufzuschreiben. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,2 Prozent – das entspricht 223 Wählern. Sechs Stimmen waren ungültig. Von 217 gültigen Stimmen entfielen 162 (74,7 Prozent) auf Tino Scherer, 55 Wähler gaben einen anderen Bürger in einem der drei „Hausen“ ihre Stimme. Dazu zählten Steffen Berkes (22 Stimmen), Henning Rauch (13 Stimmen), Silvana Künstner (8 Stimmen), Roberto Hübner (5 Stimmen), Markus Göpfert und Carmen Greifzu-Höfer (2 Stimmen), Norbert Büchner, Erhard Raab und Kathleen Franke (1 Stimme).