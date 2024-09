Sein Telefon steht seit Sonntagabend kaum noch still – seitdem klar ist, dass Alexander Brodführer neuer Bürgermeister der Stadt Schleusingen wird. Am 1. November wird der 51-Jährige CDU-Kommunalpolitiker die Amtsgeschäfte von André Henneberg (Freie Wähler) übernehmen, nach einem unerwartet deutlichen Sieg. Mit 4530 Stimmen vereinte Brodführer am Sonntag mehr als doppelt so viele auf sich wie Henneberg, der nur auf 2028 Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung bei nur zwei Kandidaten war mit 76,3 Prozent sehr hoch im Vergleich zum ersten Wahlgang vor sechs Jahren am 14. Oktober 2018 mit 68,8 Prozent mit vier Bewerbern, von denen sich in der Stichwahl Henneberg (64,8 Prozent) gegen Brodführer (35,2 Prozent) durchsetzte.