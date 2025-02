Susanne Janny-Kling aus Haina, Kindergartenleiterin in Bedheim, steht wie die meisten Menschen in ihrem Umfeld, mit denen sie über die Wahl ins Gespräch kommt, vor einer schwierigen Entscheidung, die sich keiner leicht macht: „Ich habe mir viel angehört von den Vorhaben der Kandidaten und mir eine Meinung gebildet. Der eine steckt gut in den Themen, ein neuer Bürgermeister könnte sich einarbeiten.