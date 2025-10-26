Überraschung in Themar: Am Sonntag haben die Wähler entschieden: Joachim Hanf soll künftig die Geschicke der Stadt lenken. Die Wähler gaben ihm mit überraschend deutlichen 70,7 Prozent das Vertrauen, in den kommenden sechs Jahren an der Spitze der Stadt für deren Wohl zu arbeiten. Auf seinen Mitbewerber um das Amt, den bisherigen Amtsinhaber, Peter Harenberg entfielen 29,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei mageren 46 Prozent. Nicht einmal die Hälfte aller Stimmberechtigten hatten von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Zur letzten Bürgermeisterwahl im Jahr 2019 hatten noch 63,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei den Zahlen handelt es sich um das vorläufige Endergebnis.