Auf eine erfolgreiche erste Amtsperiode blickt die ehrenamtliche Bürgermeisterin zurück. Deshalb nominierte der CDU-Ortsverband im April Bernadett Hosenfeld-Wald einstimmig zur erneuten Kandidatur. Die 50-Jährige wohnt in Zitters, ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Beruflich ist sie seit Januar 2021 beim Landkreis Fulda in der Verwaltung des Schulzentrums in der Marktgemeinde Eiterfeld tätig. Zuvor war die gelernte Bürokauffrau 21 Jahre lang im Unternehmen Technolit GmbH in Großenlüder beschäftigt.