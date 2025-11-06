Manuela Henkel (CDU) möchte Bürgermeisterin der Stadt Geisa bleiben. Zur Wahl am 23. November tritt die Amtsinhaberin wieder an – unter dem Slogan „Bürgermeisterin für alle“. „Das ist mir ein Anliegen, weil wir in letzter Zeit viel Spaltung in der Gesellschaft erleben“, sagt sie. Doch müsse man wieder zusammenkommen und auch bei verschiedenen Meinungen Dinge gemeinsam angehen. „Nur gemeinsam ist man stark. Deshalb will ich Bürgermeisterin für alle sein“, so Manuela Henkel. Im Geisaer Stadtrat arbeiten verschiedene Fraktionen. „Wir haben immer lösungsorientiert gearbeitet, parteipolitische Dinge spielen da keine Rolle. Wir brauchen Lösungen für unsere Stadt mit ihren Ortsteilen“, erklärt die Kommunalpolitikerin.