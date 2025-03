Bürgermeisterwahl: Im zweiten Anlauf auf den Chefsessel in Frankenblick

„Krasemann ist seit vielen Jahren in der Lokalpolitik von Frankenblick aktiv und genießt, auch über Parteigrenzen hinweg, hohe Wertschätzung“, wie es in einer Mitteilung – übermittelt von Ingo Schreurs, stellvertretender Sprecher des AfD Kreisverbandes Sonneberg – heißt. Der Bürgermeisterkandidat selbst teilt mit: „Ich freue mich, dass ich mit einem so eindeutigen Ergebnis nominiert wurde und danke allen meinen Unterstützern. Von nun an werde ich alles geben, um das Vertrauen zu rechtfertigen und als Bürgermeister eine bürgerfreundliche Politik zu gestalten, die auf weniger Bürokratie setzt und unser Frankenblick lebenswert erhält.“ Auf den Kreisverband der AfD könne er dabei zählen, wie Schreurs betont: „Stephan Krasemann ist unser Kandidat. Ein Mann mit Herzblut und Erfahrung, dem die Zukunft von Frankenblick wirklich am Herzen liegt. Die Belange der Gemeinde Frankenblick sind bei ihm als Bürgermeister in den besten Händen.“