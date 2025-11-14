Da mag sich mancher wundern – ja, ist denn schon wieder Wahl? Ja, es ist so. Das Ortsoberhaupt von Kaltennordheim – der einzige hauptamtliche Bürgermeister in der Thüringer Rhön im Landkreis Schmalkalden-Meiningen – war 2020, ebenfalls am 15. März, zuletzt erneut gewählt worden. Damit endet nun bald seine Amtszeit, nach sechs Jahren. Amtsinhaber Erik Thürmer (CDU) ist seit 2014 Bürgermeister der Stadt, die bekanntlich 2019 im Zuge der Gebietsreform stark gewachsen war. Die meisten früher eigenständigen Gemeinden der VG Hohe Rhön zählen nun zu ihren Ortsteilen. Die Stadt wechselte in diesem Zusammenhang auch aus dem Wartburgkreis in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen und ist größter Partner in der Verwaltungsgemeinschaft Hohe Rhön. Für letztere fungiert Erik Thürmer als ehrenamtlicher Vorsitzender.