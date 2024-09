Bürgermeisterwahl Föritztal: CDU-Frau siegt über AfD-Kandidaten

Die Föritztaler Wähler haben es am Sonntag in einer Stichwahl entschieden: Silke Fischer von der CDU wird die Geschicke der Gemeinde in den nächsten sechs Jahren als Bürgermeisterin leiten. Um 19.16 Uhr tönte ein Siegesschrei im Fischer-Wahlkampfteam: Ja! Das letzte Wahllokal war gemeldet. Sie siegte über ihren Konkurrenten Tino Kaiser (AfD) mit 66,6 Prozent. In absoluten Zahlen heißt dies: 2903 Stimmen für Fischer und 1459 Stimmen für Kaiser. Von den abgegebenen Stimmen waren diesmal 41 ungültig, vor 14 Tagen waren es 70. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,5 Prozent. Im ersten Wahlgang zusammen mit den Thüringer Landtagswahlen hatte die Wahlbeteiligung 75,6 Prozent betragen. Wie aus den elf Föritztaler Wahllokalen zu erfahren war, lief das Wahlgeschehen am Morgen etwas schleppend an.