Eine gute Woche ist’s noch hin bis zum Bewerberschluss am Freitag, 28. März, 18 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen dann alle, die am Wahlsonntag, 11. Mai, auf den Zettel stehen wollen, ihre Unterlagen im Gemeindeamt in Effelder abgegeben haben. Bekannt ist, dass Amtsinhaberin Ute Müller-Gothe sich um eine Arbeitsplatzverlängerung bemühen wird. Vonseiten der AfD/Allianz für Frankenblick hebt derweil Stephan Krasemann die Hand. Am Freitag informierte nun die Frankenblick-CDU, ebenfalls einen Kandidaten aufzustellen: Marcus Schneider.