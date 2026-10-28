Tino Scherer war vor über sechs Jahren zum Amt als ehrenamtlicher Bürgermeister gekommen, ohne dass er es so gewollt hätte. Und aus einem traurigen Anlass: Karlheinz Reinecke, sein guter Freund und Vereinsmitstreiter bei Feuerwehr und Karneval, war überraschend gestorben. Scherer, der stellvertretender Bürgermeister war, musste die Geschicke zunächst kommissarisch übernehmen. So ähnlich war vorher auch schon Karlheinz Reinecke ins kalte Wasser geworfen worden: Dessen Vorgänger Reinhard Büttner war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, ehe die Wahlperiode zu Ende war. Die Erbenhäuser sind so schon seit Jahren ein wenig „aus dem Takt“ der üblichen Bürgermeisterwahlen geraten.