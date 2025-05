Felix Jakob Winkel heißt der alte und neue Bürgermeister in Ritschenhausen. Der 34-Jährige trat als einziger Kandidat bei der am Sonntag stattgefundenen Wahl des ehrenamtlichen Ortsoberhauptes an. 266 Wahlberechtigte waren in der 310-Einwohner-Gemeinde von 8 bis 18 Uhr aufgerufen, an die Urne zu kommen. 168 machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch, die Wahlbeteiligung lag demzufolge bei 63,2 Prozent. Für Felix Winkel stimmten 117 Ritschenhäuser. Daneben gab es weitere Vorschläge – da er als einziger Bewerber auf dem Stimmzettel stand, konnten die Wähler alternativ in ein dafür vorgesehenes freies Feld auch einen anderen Kandidaten mit Namen und Beruf eintragen. Winkel, der als Gebietsverkaufsleiter arbeitet, kann bereits auf sechs Jahre Erfahrung im Amt verweisen und will nun nahtlos daran anknüpfen. Schon am Montag findet die nächste Ratssitzung um 20 Uhr im Saal der Gaststätte statt.