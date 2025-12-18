Das Inselbergbad in Brotterode-Trusetal kann auch in den kommenden Jahren mit einer verlässlichen Unterstützung des Landes rechnen. Mit dem am Donnerstag (18. Dezember) im Thüringer Landtag beschlossenen Doppelhaushalt werden acht Millionen Euro in 2026 und sechs Millionen Euro in 2027 bereitgestellt, um den Betrieb kommunaler Hallenbäder im Freistaat abzusichern. Für das Inselbergbad bedeutet das eine Förderung von 650.000 Euro im Jahr 2026 sowie 500.000 Euro im Jahr 2027.