Joachim Hanf hatte am Montag seinen ersten Tag am neuen Arbeitsplatz. Der wird nun für die kommenden sechs Jahre im Rathaus in Themar sein. Seit 1. Januar ist Joachim Hanf neuer Bürgermeister der Stadt. Die Wahl hatte bereits am 26. Oktober stattgefunden. Joachim Hanf war einst bereits stellvertretender Bürgermeister Themars und hatte lange Jahre in der Touristinformation der Stadt gearbeitet. Nun soll er als ehrenamtlicher Bürgermeister die Geschicke der Stadt lenken.