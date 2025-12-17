 
  Keine Sanktionen nach Polit-Eklat in Sonneberg

Bürgermeister Keine Sanktionen nach Polit-Eklat in Sonneberg

Adam Fox

Bei Ehrungen im Sonneberger Rathaus soll ein AfD-Stadtrat abfällige Bemerkungen über CDU-Mitglieder gemacht haben. Einige haben es gehört, andere nicht. Was folgt?

1
Das Sonneberger Rathaus im Advent (Archiv). Foto: IMAGO/Pond5 Images

Nach den Vorwürfen um abwertende Äußerungen während der Stadtratssitzung in Sonneberg am Donnerstag (11. Dezember) hat Bürgermeister Heiko Voigt Stellung genommen.

Demnach seien der Sitzungsleitung entsprechende Aussagen eines AfD-Stadtrates gegen Ehrenamtler mit CDU-Parteibuch nicht bekannt geworden. „Was nicht bekannt ist, kann man nicht kommentieren“, erklärte Voigt.

Wie er weiter ausführt, sei bei der Sitzungsleitung keine entsprechende Äußerung angekommen. Aus dieser Tatsache heraus könnten auch keine Maßnahmen oder Sanktionen ergriffen werden.

Unabhängig davon betonte der Bürgermeister, dass bei Veranstaltungen des Stadtrats grundsätzlich gelte, „dass sich alle Personen nach den Konventionen einer solchen Veranstaltung verhalten sollten“.