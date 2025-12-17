Bürgermeister: Keine Sanktionen nach Polit-Eklat in Sonneberg

Nach den Vorwürfen um abwertende Äußerungen während der Stadtratssitzung in Sonneberg am Donnerstag (11. Dezember) hat Bürgermeister Heiko Voigt Stellung genommen.
Bei Ehrungen im Sonneberger Rathaus soll ein AfD-Stadtrat abfällige Bemerkungen über CDU-Mitglieder gemacht haben. Einige haben es gehört, andere nicht. Was folgt?
Wie er weiter ausführt, sei bei der Sitzungsleitung keine entsprechende Äußerung angekommen. Aus dieser Tatsache heraus könnten auch keine Maßnahmen oder Sanktionen ergriffen werden.
Unabhängig davon betonte der Bürgermeister, dass bei Veranstaltungen des Stadtrats grundsätzlich gelte, „dass sich alle Personen nach den Konventionen einer solchen Veranstaltung verhalten sollten“.