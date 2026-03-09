Erik Thürmer sieht sich als gestandener Mann: Als er 2014 in die Rhön gekommen war, sei er – Jahrgang 1984 – noch ein Jungspund gewesen, sagte er kürzlich. Und nun ist er schon über 40 und über zehn Jahre im Amt... Der Bürgermeister strebt gerade seine nächste Wahlperiode an, weitere sechs Jahre. Dann wäre er knapp an die 50 – macht es etwa Spaß als Rhöner Ortsvorsteher? „Ich habe es noch nicht bereut, hierher gekommen zu sein“, sagt der vorher im Altensteiner Oberland und im Wartburgkreis aktive Kommunalpolitiker von der CDU.