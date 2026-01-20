Herr Hugk, der Beschluss des Gemeindehaushalts 2026 steht noch aus. Müssen sich die Dermbacher auf Einschnitte einstellen?
Bürgermeister-Interview Anfeindungen, Unwahrheiten und Drohungen
Beate Funk 20.01.2026 - 12:00 Uhr
Dermbachs Bürgermeister Thomas Hugk (CDU) spricht über Einnahmeeinbrüche, die Kindergartensituation, Konsequenzen für Stadtlengsfeld und eine ungesunde Art der Kommunikation.
Herr Hugk, der Beschluss des Gemeindehaushalts 2026 steht noch aus. Müssen sich die Dermbacher auf Einschnitte einstellen?