Bürgermeister Hoppla, plötzlich Bürgermeister

Ein Kandidat stand damals auf dem Stimmzettel - aber der konnte sich nicht durchsetzen. Denn viele Wähler schrieben kurzerhand einen weiteren Namen dazu, und zwar den von Romstöck. Der 46-Jährige errang die absolute Mehrheit. Er war von 2014 bis 2020 bereits dritter Bürgermeister gewesen.

"Als Bürgermeister ist man Generalist"

"Ich bin recht schnell reingekommen", sagt Romstöck gut eineinhalb Jahre später. Geholfen habe ihm seine Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung einer Hochschule. Auch das Rathaus-Team und der Stadtrat hätten ihn umfangreich unterstützt.

Hat er Tipps für diejenigen, die nun nach der Kommunalwahl wie er damals plötzlich Bürgermeister sein sollen? "Als Bürgermeister ist man Generalist", antwortet Romstöck. "Es ist nicht schlimm, wenn man von einigen Teilbereichen noch keine Ahnung hat. Man sollte immer Fragen stellen und eine gehörige Portion Gelassenheit haben."

Weil der Stadtrat einer längeren Amtszeit zugestimmt hat, ist Romstöck, SPD-Mitglied, bis zur nächsten Kommunalwahl 2032 im Amt. Und dann? "Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, wenn ich ehrlich bin." Bereut habe er es bisher nicht, so hoppla hopp Rathauschef geworden zu sein.

Gesetz erlaubt in bestimmten Fällen eine derartige Wahl

Laut Landeswahlleiter können bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen nur Bewerber zur Wahl stehen, die zuvor durch die Wahlorgane zugelassen wurden. Die Ergänzung einer Person auf dem Stimmzettel würde diesen ungültig machen, so das Landesamt für Statistik in Fürth. "Bei Wahlen nach dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz ist dies hingegen in bestimmten Fallkonstellationen statthaft." Laut Gemeindewahlgesetz ist die Ergänzung eines Namens möglich, wenn es keinen oder nur einen Wahlvorschlag gibt.

Heimat gestalten

Es sei ihm klar gewesen, dass viele seinen Namen auf den Stimmzettel schreiben würden, wenn es keinen Kandidaten gebe, sagt der parteilose Kommunalpolitiker Zepper. Das starke Wahlergebnis gebe ihm neue Kraft. "Mehr Vertrauen kann man nicht bekommen." Die Bürger hätten deutlich gemacht: "Du bist unser Bürgermeister."

Was ihn motiviert, neben seinem Optimismus: "Es ist etwas Schönes, wenn du mitgestalten kannst. Du gestaltest ja deine Umgebung direkt vor der Haustüre. Da, wo du jeden Tag durchfährst - da, wo du daheim bist." Heimat eben.

In seiner Amtszeit hat er mit dem Gemeinderat den Ortskern saniert, das Wirtshaus wiederbelebt, Baugrund für Einheimische ausgewiesen, den Breitbandausbau umgesetzt, so dass auch der letzte Einödhof schnelles Internet hat. Und immer noch ist viel zu tun. Straßen sind zu sanieren, in einem älteren Haus sollen Wohnungen geschaffen werden. "Ich habe zwölf Jahre Vollgas gegeben. Und das werde ich weiter tun", verspricht Zepper.

Etwas aber will er anders machen: "Ich habe mir vorgenommen, Aufgaben mehr abzugeben. Vielleicht werden wir uns einen dritten Bürgermeister leisten - damit die Arbeit besser verteilt ist."