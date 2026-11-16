Matthias Krichling hat es doppelt schwer in diesen Tagen. Das Weihnachtsgeschäft ist angelaufen, in seinem Laden in der Schmalkalder Stumpfelsgasse herrscht richtig Rummel, er ist fast zum Versandhaus geworden. Gerade erst hat ein lokaler Bäcker 20 Stollen gebracht, die sich später Konsumenten in ganz Deutschland munden lassen. „Das ist nur das erste Paket, da sind noch weitere angekündigt“ sagt Krichling, der zudem einen Schicksalsschlag verwinden muss. Seine geliebte Ehefrau ist vor wenigen Wochen im Alter von 66 Jahren völlig unerwartet aus dem Lebens gerissen worden.