Die neue Bürgermeisterin von Belrieth, Christine Sczepurek, ist seit Montagabend offiziell in Amt und Würden. Zur Ratssitzung, an der als Gäste Altbürgermeister Dieter Antler und Sczepureks Familie teilnahmen, vereidigte Matthias Gänzler als ältester anwesender Gemeinderat das neue Ortsoberhaupt. Die 38-Jährige, die seit 2012 mit Belrieth ihre neue Heimat fand, leistete den Amtseid in der vorgegebenen Form nach der Thüringer Kommunalordnung: „Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Freistaats Thüringen sowie alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen.“