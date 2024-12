Bürgerkrieg Syrien: Aufständische wollen "offizielle Übergabe" der Macht

Die Nachricht in sozialen Medien veröffentlichte Al-Dschulani erneut mit seinem bürgerlichen Namen Ahmed al-Scharaa. Es ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Rebellen-Anführer seinen Kampfnamen Al-Dschulani ablegen und sich - wohl auch mit Blick auf eine mögliche zukünftige Rolle in Syrien - ziviler geben will. In den vergangenen Tagen war er erstmals öffentlich in den Kanälen der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) mit seinem Klarnamen statt mit seinem Kampfnamen aufgetreten.