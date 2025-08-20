Ein Bürgerhaushaltsvorschlag zum Thema Fassadenbegrünung beschäftigte am Montag den Ilmenauer Stadtrats-Bauausschuss. Um Ilmenau für den Klimawandel fitter zu machen, sollte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und städtische Gebäude begrünen, schlägt eine Ilmenauerin vor. Zudem empfiehlt sie, Hauseigentümer und Wohnungsbaugesellschaften mit einer Info-Veranstaltung zum Thema zu sensibilisieren. Fassadenbegrünung sei platzsparend, begünstige das Mikroklima, isoliere und wirke wie eine Klimaanlage, fügt sie an. Zudem isoliere der Fassadenschutz vor UV-Strahlung, biete Lärmschutz und sorge für Biodiversität.