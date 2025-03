Der Ostereiermarkt von Zella-Mehlis hat Tradition. Und so lud die Stadtverwaltung auch diesmal und wie immer drei Wochen vor dem bedeutendsten kirchlichen Fest am Samstag und Sonntag ins Bürgerhaus nach Mehlis ein. Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information haben mittlerweile viele Erfahrungen bei der Organisation und Ausrichtung des Festes sammeln können. Natürlich wurden auch am Sonntag wieder viele Gäste mit einem bunten und mit dem Stadtlogo versehenen gekochten Osterei von Jacqueline Straube und ihren Kolleginnen begrüßt. „Die Leute freuen sich über die kleine Geste und wir Mitarbeiter von der Tourist-Information finden es gut, den Gästen eine kleine Freude damit machen zu können,“ erklärt Jacqueline Straube.