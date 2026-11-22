Die rund 50 kleinen und großen Bäcker konnten es am Samstagnachmittag im Saal des Bürgerhauses kaum erwarten, endlich loszulegen. Vor allem die Nachwuchsbäcker rutschten am Fuße der Bühne etwas ungeduldig hin und her, wo sie von Florentine Nelz im Weihnachtself-Kostüm begrüßt wurden, als der Weihnachtsmann auf sich warten ließ. Der wiederum hatte eine durchaus plausible Ausrede parat: Eines seiner Rentiere war krank geworden, sodass die Feuerwehr den Mann mit dem Rauschebart kurzerhand von Frauenwald nach Gräfenroda chauffieren musste. Als er schließlich den Saal betrat, war die Erleichterung groß. Nun konnte das große Backen beginnen.