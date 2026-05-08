Er ist wieder unterwegs – in allen Winkeln seiner Stadt: Wenn man dem Meininger Bürgermeister eines nicht absprechen kann, ist es wohl seine Bürgernähe. Ortstermine in sämtlichen Stadtvierteln und Ortsteilen pflastern seine Amtszeit. Auch wenn’s schon mal unangenehm werden kann, sich aufs direkte Gespräch mit den Bürgern einzulassen, sich für eventuelle Versäumnisse und Mängel von Verwaltung und Politik rechtfertigen zu müssen, erfährt Fabian Giesder so doch auch aus erster Hand, welche kleinen und großen Probleme die Meininger ärgern, was sie sich wünschen und worüber sie sich freuen.