Bürgergeldreform Fahimi warnt vor "völlig falschem Fokus" auf Sozialkürzungen

Berlin - DGB-Chefin Yasmin Fahimi wirft der Bundesregierung wegen der Debatte über das Sozialsystem einen "völlig falschen Fokus" vor und warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft. "Diese Debatten über sozialen Kahlschlag müssen aufhören", sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir sind mitten in einer der größten wirtschaftlichen Stagnationsphasen seit Dekaden, aber wir diskutieren vor allem über Bürgergeld und Kürzungen im Sozialsystem."