Bürgergeldreform Fahimi warnt vor "völlig falschem Fokus" auf Sozialkürzungen

"Politik, die an den Bedarfen der Menschen vollständig vorbeigeht"

Sie forderte dagegen unter anderem eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus, eine aktive Industriepolitik sowie einen stärkeren Beitrag reicher Menschen über eine Vermögensteuer, eine gerechte Erbschaftsteuer und eine einmalige Vermögensabgabe. Es brauche eine bessere Forschungsförderung, mehr Investitionen in Infrastruktur und den Ausbau von Elektromobilität und erneuerbarer Energien. "Doch für diese Themen ist viel zu wenig Raum, weil es ständig ums Bürgergeld und Kürzungsdebatten geht. Das ist eine Politik, die an den Bedarfen der Menschen vollständig vorbeigeht", kritisierte Fahimi.