Die beiden Thüringer SPD-Landräte haben leider recht: Das System aus deutscher Verwaltung und Politik ist zunehmend dysfunktional. Es müsse Schluss sein mit dem Herumdoktern an diesem System, erklären Matthias Jendricke und Marko Wolfram. Was sie jedoch als Lösung präsentieren, wirkt, als habe es sich der Food-Influencer aus Bayern, Ministerpräsident Markus Söder, zwischen zwei Burgern ausgedacht. Auch der musste lernen, dass man Flüchtlingen das Bürgergeld nicht einfach wegnehmen kann. Rein rechtlich. Ähnlich dürfte es mit dem Vorschlag der beiden Landräte aussehen. Dieser läuft schon in der Praxis ins Leere. Wer den Sozialstaat ausnutzen möchte, der wird sich nicht davon abschrecken lassen, wenn Sozialleistungen theoretisch zurückgezahlt werden müssen. Der wird sich eine falsche Identität beschaffen und rechtzeitig abhauen. Auch die Vorstellung, dass die Auszahlung von Bürgergeld als Darlehen den Integrationswillen steigern könnte, wird von der Realität ad absurdum geführt. Tatsächlich wollen viele Flüchtlinge arbeiten, scheitern aber an der deutschen Verwaltung, die Abschlüsse nicht anerkennt oder Jahre braucht um eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Ja, Deutschland braucht Reformen, dringend. Doch diese müssen an der Wurzel ansetzen. jolf.schneider@insuedhtueringen.de