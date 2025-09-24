Am Sonntag, 28. September, stimmen Heldburgs Bürger in Bürgerentscheiden über die geplanten Solarparks bei Hellingen, Gompertshausen und Einöd ab. Sowohl die Bürgerinitiative (BI) zum Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft im Heldburger Unterland als auch der Stadtrat von Heldburg gemeinsam mit Bürgermeister Christopher Other (CDU) haben Stellungnahmen verfasst – diese wurden allen Abstimmungsberechtigten zugestellt. Die BI wirbt dafür, dass die Bürger mit „Ja“ abstimmen – das steht für die Ablehnung der Solarparks. Stadtrat und Bürgermeister werben für „Nein“ – die Bürgerbegehren wären abgelehnt und die Anlagen würden gebaut. Das sind Argumente aus den Stellungnahmen beider Seiten. Argumente der Bürgerinitiative. Lara Knab