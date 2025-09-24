Am Sonntag, 28. September, stimmen Heldburgs Bürger in Bürgerentscheiden über die geplanten Solarparks bei Hellingen, Gompertshausen und Einöd ab. Sowohl die Bürgerinitiative (BI) zum Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft im Heldburger Unterland als auch der Stadtrat von Heldburg gemeinsam mit Bürgermeister Christopher Other (CDU) haben Stellungnahmen verfasst – diese wurden allen Abstimmungsberechtigten zugestellt. Die BI wirbt dafür, dass die Bürger mit „Ja“ abstimmen – das steht für die Ablehnung der Solarparks. Stadtrat und Bürgermeister werben für „Nein“ – die Bürgerbegehren wären abgelehnt und die Anlagen würden gebaut. Das sind Argumente aus den Stellungnahmen beider Seiten. Argumente der Bürgerinitiative. Lara Knab
Bürgerentscheid zu Solarparks Wie argumentieren die Konfliktparteien in Heldburg?
Maximilian Junker 24.09.2025 - 06:00 Uhr