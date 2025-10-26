Bürgerentscheid in München Wahllokale für Münchner Olympia-Bürgerbefragung geöffnet

München - In München hat der Olympia-Bürgerentscheid begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale, in denen Bürgerinnen und Bürger abstimmen können, ob sie für oder gegen eine Bewerbung für die Sommerspiele sind. 106 Wahlräume hatte die bayerische Landeshauptstadt dafür eingerichtet. Bis 18.00 Uhr können die Leute ihr Kreuz machen. Danach ist klar, ob es eine Mehrheit gibt für das Mega-Event, das 2036, 2040 oder 2044 hierzulande steigen soll.