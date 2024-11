Eslarn (dpa/lby) - In der Oberpfalz wollen Bürger die Umbenennung einer Straße verhindern, die an einen wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Priester erinnert. Am Sonntag gibt es einen Bürgerentscheid. Den hatten Kritiker der Umbenennung über ein Bürgerbegehren durchgesetzt. Zuvor hatte der Gemeinderat von Eslarn (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) beschlossen, der Straße einen neuen Namen zu geben. Das Ergebnis soll nach Gemeindeangaben gegen Abend feststehen.