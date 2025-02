Versprochen ist versprochen, auch wenn aus dem Bürgerdialog am Freitagabend eine eher gemütliche Sieben-Personen-Runde wurde, in der jedoch ebenfalls 90 Minuten lang auf den Tisch kam, was bewegt. Um aber einen guten Querschnitt an Bürgeranliegen mitnehmen zu können, waren das dann wohl doch zu wenige Besucher im City-Treff der AWO, die den SPD-Bundestagskandidaten Raimund Meß mit ihren Fragen löcherten. Er hielt sich gar nicht erst daran auf, über das Warum zu spekulieren, sondern weiß, dass es längst einer anderen Form der Kommunikation bedarf. „Wir müssen noch mehr auf die Leute zugehen, raus zu ihnen“, ist auch seine Erfahrung, die er nicht nur bis zur Wahl am 23. Februar leben möchte. Erst in der Woche zuvor hatte sich genau das auch in Suhl wieder bestätigt, als er gemeinsam mit Iris Gleicke und dem Blasmusikverein Singertal am Dianabrunnen zur Veranstaltung Musik und Meinung mit den Bürgern ins Gespräch kam. Sie unterwegs zum Dialog einzuladen, das ist offenbar erfolgreicher.