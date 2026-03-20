Der Bürgerdialog im Landgasthof Belrieth begann am Mittwochabend mit einem ungewöhnlichen Auftakt. Zwei Polizeibeamte der Dienststelle Meiningen erschienen im Streifenwagen und erkundigten sich bei den Organisatoren, der Bürgerinitiative „Mit Vernunft in die Zukunft“ Vachdorf und Belrieth, nach Genehmigungen und Anmeldeunterlagen, wollten Personalausweise der Ansprechpartner sehen. Unter den zahlreichen Besuchern löste der Einsatz Verwunderung und Kopfschütteln aus. Zumal von Besuchern beobachtet wurde, dass die Kfz-Kennzeichen der Autos notiert wurden, die vor dem Landgasthof parkten. Schnell stand die Frage im Raum, ob Bürgerdialoge oder Informationsabende zunehmend in den Fokus der Polizei geraten – und wer eine entsprechende Anzeige veranlasst haben könnte. Bereits vergangene Woche wurden die Ordnungshüter zur Einwohnerversammlung in Friedelshausen gerufen, die auch unter dem Thema der Errichtung von Windkraftanlagen stand.