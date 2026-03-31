Der Besuch von Polizeibeamten in Belrieth vor mehr als einer Woche wirft immer noch Fragen auf. Eingeladen hatte die Bürgerinitiative „Mit Vernunft in die Zukunft“ zu einem Bürgerdialog im Landgasthof. Dort nahm Diplom-Ingenieur Hartwig Blaufuß die Zuhörer mit auf einen faktenreichen Vortrag zum Thema Windenergie. Mehr als 50 interessierte Bürger waren an jenem Abend gekommen, um sich zu informieren. Doch noch bevor der Vortragsabend seinen Anfang nahm, zeigte die Polizei Präsenz: Zwei Beamte erschienen vor Ort, verlangten von Heike Koch, Mitglied der Bürgerinitiative und Initiatorin des Bürgerdialogs, sich mit ihrem Pass auszuweisen, und machten Notizen. Unter den zahlreichen Besuchern löste der Einsatz Verwunderung aus. Umso mehr, als von Gästen beobachtet worden sein soll, dass die Kennzeichen der vor dem Landgasthof parkenden Autos notiert wurden. Schnell stand im Raum, ob Bürgerdialoge oder Informationsabende zunehmend in den Fokus polizeilicher Aufmerksamkeit geraten und wer einen solchen Einsatz veranlasst haben könnte.