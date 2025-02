„Aus der Vorstellungsrunde entnehme ich, dass das wichtigste Thema für euch Frieden ist,“ sagt Anke Wirsing. Sie schließt damit an die Sorgen an, die in dem Bürgerdialog geäußert werden. „Auch wenn ich raushöre, dass das Thema für viele von euch im Wahlkampf zu sehr ins Hintertreffen gerückt ist“, räumt sie ein. Die Bundestagskandidatin des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt aus Bad Salzungen und tritt im Nachbarwahlkreis 189 an.