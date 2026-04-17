„Faszination Mathematik“ lautet das Thema beim Bürgercampus am Freitag, 24. April an der TU Ilmenau. Werner Neundorf, früherer Mathematikdozent an der TU Ilmenau und Autor des Buchs „Die Mathematische Zauberkiste“ spricht über „Alles, was rund ist“. Wohl wissend, dass die Mathematik wegen ihrer abstrakten Strukturen „zuweilen der Schrecken von Schulkindern und auch von Erwachsenen“ ist, möchte der Referent für sein Fach begeistern.