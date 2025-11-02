﻿Es gibt bekanntlich viele Sprüche und Weisheiten, in denen es um den Esel geht und die in unterschiedlichen Situationen zitiert werden. Sicherlich würde jedem Leser dazu etwas einfallen. Vielleicht ein dummer Spruch, der die Fähigkeiten eines Esels unterschätzt. Oder eher ein solcher, der für eine gewisse Gelassenheit, für Geduld, Gutmütigkeit, für Stärke und Ausdauer der Menschen der thüringisch-fränkischen Region stehen. Genau sie sollen den Bogen zum Maler Thomas Gleixner und seinem Motto „Traktor und Esel mit Herz“ spannen, das er für seine Ausstellung in Christine Bardins Bürger-Café gewählt hatte. Und bei der Vernissage dazu am Samstag fand die Altbürgermeisterin, wie man es von ihr gewohnt ist, für das Publikum treffliche, erklärende und einfühlsame Worte – zur Ausstellung und zum Künstler, aber auch zur Kunst im ländlichen Raum und zu Ummerstadt generell.