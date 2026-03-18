Bürgerbündnis Weimar: Weimar streicht Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Geld

Weimar (dpa/th) - Der Stadtrat von Weimar hat einem Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus trotz Protesten einen finanziellen Zuschuss gestrichen. Die Entscheidung des Kommunalparlaments fiel am späten Mittwochabend knapp aus: 19 Stadträte stimmten dafür, 18 dagegen. Die Streichung der städtischen Mittel in Höhe von 30.000 Euro jährlich für das Bürgerbündnis, das seit Jahren in der Klassikerstadt aktiv ist, hatten die CDU-Fraktion sowie die Fraktion Weimarwerk/Bürgerbündnis beantragt.