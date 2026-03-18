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  6. Weimar streicht Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Geld

Bürgerbündnis Weimar Weimar streicht Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Geld

Die Entscheidung ist umstritten: Ein Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus bekommt in Weimar keine finanzielle Unterstützung der Stadt mehr.

Bürgerbündnis Weimar: Weimar streicht Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Geld
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Weimarer Stadtrat streicht Geld für Bürgerbündnis (Illustration) Foto: Martin Schutt/dpa

Weimar (dpa/th) - Der Stadtrat von Weimar hat einem Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus trotz Protesten einen finanziellen Zuschuss gestrichen. Die Entscheidung des Kommunalparlaments fiel am späten Mittwochabend knapp aus: 19 Stadträte stimmten dafür, 18 dagegen. Die Streichung der städtischen Mittel in Höhe von 30.000 Euro jährlich für das Bürgerbündnis, das seit Jahren in der Klassikerstadt aktiv ist, hatten die CDU-Fraktion sowie die Fraktion Weimarwerk/Bürgerbündnis beantragt. 

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Mehr als 400 Menschen beteiligten sich nach Schätzungen an einer Demonstration vor der Stadtratssitzung und protestierten gegen die Entscheidung. Auch der Direktor der Weimarer Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, übte Kritik.