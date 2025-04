Auch für Volksbegehren sind nach Meinung von "Mehr Demokratie" die Hürden zu hoch. Die Unterschriftenhürde von zehn Prozent der Stimmberechtigten sei eine der höchsten in Deutschland. Zudem dürften die Bürgerinnen und Bürger nichts zur Abstimmung bringen, was finanzielle Auswirkungen auf den Landeshaushalt habe. "Das hier ausgedrückte Misstrauen ist nicht gerechtfertigt", äußerte Beck. In einem Forderungskatalog, den die Initiative auf einer Mitgliederversammlung beschloss, wird verlangt, das Finanztabu zu liberalisieren und die Unterschriftenhürde zu halbieren.